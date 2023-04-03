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سيدة: "قولت لجوزى أنت محرم على".. والإفتاء: يقع الطلاق لو العصمة فى يدك

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:01 م
سيدة: "قولت لجوزى أنت محرم على".. والإفتاء: يقع الطلاق لو العصمة فى يدك
كتب لؤى على

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أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، سألت عن حكم قولها لزوجها "تَحرُم عليا مثل أبى وأخى"، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهما؟ قائلا: "لا ينبغى أن تقولى لزوجك مثل هذا الكلام، والعصمة ليست فى يدك لكى يقع الطلاق".
 
وتابع وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق أو تحريم، لأن العصمة فى الزواج فى يد الزوج، إلا لو كان فى اتفاق مسبق موثق فى عقد الزواج إن العصمة تكون فى يد الزوجة فبالتالى هيقع الطلاق".
 
وكانت قناة "الناس" انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. 
 
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 


قناة الناس

دار الافتاء

الزواج

العصمة



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