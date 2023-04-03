رئيس مركز بلاط يتفقد معرض المنتجات الحرفية واليدوية بقرية عقيل

تفقد الدكتور ياسر محمود سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ، معرض المنتجات الحرفية واليدوية بجمعية تنمية المجتمع المحلي لقرية عقيل التابعة للمركز، وعقد لقاءا مع الأهالى بحضور سنوسي محمد سنوسي رئيس جمعية تنمية المجتمع بعقيل، والمهندس وليد عزوز رئيس الوحدة المحلية لقرى ذخيرة.

وتفقد رئيس مركز بلاط عدد من المنتجات الحرفية من الخوص والثوب الواحاتى والتى تصنعها سيدات القرية وأشاد بتكاتف المواطنين وحرصهم البالغ على النهوض بالقرية وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيره الي تدعم تشغيل الشباب في القرية، وحرص الجمعية على تشجيع مشروعات الخياطة والخوص وتوفير فرص عمل من خلال مبادرة باب رزق مشيداً بتوفير خدمة متميزة للمواطنين.