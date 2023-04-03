رئيس مركز أبو قرقاص: إحالة 5 أطباء بوحدة صحية وإداريين للتحقيق

المنيا-حسن عبد الغفار

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز و مدينة أبوقرقاص ، 5 أطباء وفنى وإدارى بالوحدة الصحية بقرية الكرم، للتحقيق، لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية داخل القرى، وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية. وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف، تبين عدم تواجد 5 أطباء وتمريض وفنى وإدارى، فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بناء على التقرير الذي أعده مدير الإدارة الصحية ورئيس المركز والمدينة حيث يتم المرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.