رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، 4 قرارات جديدة لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحملت القرارات أرقام (30، 31، 32، 33) لسنة 2023.

ووفق القرارات الصادرة لحركة التكليفات الموسعة، تضمنت 4 مساعدين جُدد للمدير التنفيذي للهيئة في الأعمال المختلفة، شملت تكليف الدكتور وائل عمران، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء مهندس هشام شندي، مساعدًا للمدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، والدكتور أحمد عثمان، مساعدًا للمدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء مهندس شريف أبو العينين، مساعدًا للمدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات.

وشملت حركة التنقلات والتكلفيات، تصعيد 6 من الكفاءات للمناصب القيادية والعليا بالهيئة، وهم الدكتور جمال رطبة، رئيسًا للإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور محمد العقاد، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمود الديب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور علي جوهر، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتور أحمد شفيق، مديرًا لإدارة المراكز المتخصصة.

وشملت الحركة، ولأول مرة تكليف رئيسًا لإقليم محافظات القناة، الدكتور مصطفى شعبان، إلى جانب عمله مشرفًا عامًا على فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك بالإضافة إلى تكليف الدكتور أحمد البرعي، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد حامد، مديرًا لفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أيمن رخا، مديرًا لفرع الهيئة بجنوب سيناء، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مديرًا لفرع الهيئة بالسويس.

وشملت الحركة، الدفع بـ 12 قيادة جديدة، وهم الدكتور محمد السنافيري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، واللواء مهندس شريف أبو العينين، مديرًا عامًا للشئون الهندسية، والدكتورة مروة طه، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، والدكتورة نهى الصناديدي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتور أسماء سلمان، مديرًا عامًا للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمود زيد، مديرًا لإدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد طاهر، مديرًا لإدارة المشروعات الهندسية، والدكتورة ريهام سلامة، مديرًا لإدارة الدراسات والبحوث، والدكتور صلاح متولي، مديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة، والدكتورة إيريني فرج، مديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، و أحمد بيومي، مديرًا لإدارة الأصول، والدكتورة نهى نصير، مديرًا لإدارة المخازن.

وشملت الحركة، تجديد تكليف 33 قيادة أخرين، وهم الدكتور عادل تعيلب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذ محمد محمود، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية، واللواء هشام شندي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضا المتعاملين، والدكتور وائل عمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على الإمداد، والدكتور أحمد العزب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور مؤمن العشماوي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتورة مروة موافي، مديرًا للإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.

كما شملت، تكليف الدكتورة إليزابيث شاكر، بالإشراف العام على الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي، والدكتورة شيماء عبدالله، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، بالإشراف العام على الفاعليات والهوية البصرية.

وشملت، تكليف الدكتور محمد نشأت، مديرًا لإدارة الرعاية الثانوية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مديرًا لإدارة الرعاية الثالثية، والدكتور أحمد عاطف، مديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والدكتور مصطفى حافظ، مديرًا لإدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، والدكتورة مي المليجي، مديرًا لإدارة التطبيقات والنظم، والدكتورة رضوى إمام، مديرًا لإدارة الإدارة الطبية والمشرف العام على التوعية والمبادرات الصحية، والدكتورة إنجي غنيم، مديرًا لإدارة إدارة وتنمية المواهب، والدكتورة هبة عويضة، مديرًا لإدارة التدريب والتطوير، والأستاذ خالد الأنصاري، مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية، والمهندس محمد فؤاد، مديرًا لإدارة الهندسة الطبية، والدكتورة مها عجيز، مديرًا لإدارة مراكز طب الأسرة، والدكتور معاذ العوضي، مديرًا لإدارة التطوير المؤسسي.

وشملت أيضًا، تكليف خالد سيد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، و مصطفى صبري، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، والأستاذ هيثم إبراهيم، مديرًا لإدارة المراجعة والإشراف العام على الوحدة الحسابية، وشادي صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، و حسام تاج الدين، مديرًا لإدارة التحقيقات، والدكتور محمد عبدالمجيد نعيم، مديرًا لإدارة الفتوى والعقود، وثروت سامي حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، و عبدالرحمن سالم، مديرًا لإدارة الخدمات الداخلية، و هاشم كمال، مديرًا لإدارة الحركة والنقل.

وشملت الحركة، تكليف الدكتور حاتم رمضان، رئيسًا لوحدة حاضنة الأبحاث، والدكتورة مها سعيد، رئيسًا لوحدة اليقظة الدوائية، وأحمد جلال، رئيسًا لوحدة التوثيق والنشر، و محمد توفيق، رئيسًا لوحدة الدعم المعنوي، و إبراهيم سيد، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوي لشئون التواصل والدعم.

وحول تلك الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، والتي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إنه نستهدف استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن التقييم المستمر للأداء والإنجاز هو معيار التصعيد، ولافتًا إلى أن حركة التكليفات الجديدة شملت دمج الكوادر الشابة مع ذوي الخبرة، والدفع بالكفاءات المتميزة للعمل الميداني، مما يدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دعم الجهاز التنفيذي بالهيئة بالعديد من أهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من ذوي الخبرة إلى الشباب، وتابع: ندعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية الجديدة.