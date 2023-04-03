درجات الحرارة فى مصر.. طقس حار نهارا على القاهرة والدلتا والسواحل الشمالية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة .