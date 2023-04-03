"حققت نجاحا مدهشا".. رواج آلات بيع لحوم الدببة الطازجة فى اليابان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اليابان أضافت إلى مجموعتها الكبيرة والمنتقاة من آلات البيع نموذجًا جديدًا لبيع لحوم الدببة الطازجة والذي حقق رواجا غير متوقعا.

واجتذبت الآلة ، الواقعة في محافظة أكيتا الشمالية ، تدفقًا ثابتًا من العملاء منذ تركيبها في نهاية العام الماضي ، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأثبتت اللحوم ، التي تباع بسعر 2200 ين (16.50 دولارًا) لكل 250 جرامًا ، أنها تحظى بشعبية بين الركاب الذين ينزلون في محطة سكة حديد قريبة في مدينة سيمبوكو ، لكن تلقت الشركة أيضًا طلبات لتسليم اللحوم عبر البريد من طوكيو ، على بعد حوالي 400 كيلومتر.

وقالت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" إن الآلة كانت مليئة بلحوم الدببة البرية التي تم اصطيادها محليًا ويتم بيع مزيجًا من اللحوم الخالية من الدهون وأخرى مزودة بالدهون.

وأضافت الصحيفة أن اللحوم جاءت من دببة تم اصطيادها في الجبال من قبل أعضاء نادي صيد محلي سُمح لهم بقتل عدد معين خلال موسم الصيد السنوي.

وظهرت آلة البيع في نوفمبر بعد أن حصل مطعم سوبا جورو ، وهو مطعم محلي ، على فرصة لاستخدام مطبخ أورسين كمنطقة جذب سياحي.

ويبلغ استهلاك لحوم الدببة أعلى مستوياته في شمال اليابان ، حيث يباع في علب ويضاف إليه نكهات يشبهها البعض بلحم الغزال ، وغالبًا ما يتم تقديمها في الحساء.

وتبيع آلات البيع في كل مكان في اليابان عددًا لا يحصى من المواد الغذائية الأساسية مثل المشروبات الساخنة والباردة إلى الحشرات الصالحة للأكل والهامبرجر.

وفقًا لجمعية مصنعي أنظمة البيع اليابانية ، بلغ عدد الآلات ذروته عند 5.6 مليون في عام 2000 - أو واحدة لكل 23 شخصًا. انخفض ذلك إلى ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين بحلول عام 2020 ، لكن اليابان لا يزال لديها أكبر عدد من آلات البيع في العالم.

بدأت شركة كيودو سينباكو ، أكبر شركة لصيد الحيتان في اليابان ، مؤخرًا بيع لحوم الحيتان من آلات البيع في محاولة لزيادة الاستهلاك. تخطط الشركة لتثبيتها في 100 موقع في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.