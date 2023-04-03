حسن الخاتمة.. وفاة مسنة من قنا أثناء أداء مناسك العمرة

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن فى قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، بعد وفاة معتمرة من أثناء أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وتم تشييع جثمانها، كما صلى عليها الآلاف فى الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية.

وتوفيت فاطمة أحمد عبداللاه، فى الستينيات من عمرها، أثناء أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وهى صائمة فى السعودية، كما دفنت بالبقيع.

وقال أحد جيران المتوفية، إنها كانت تتسم بالطيبة والابتسامة ولا تكره أحدًا، وكانت محبوبة بين الأهل والجيران، وجاء ختامها مسك بوفاتها فى أطهر مكان بالأرض والجميع حزن بعد سماع الخبر.