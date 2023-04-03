اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حسن الخاتمة.. وفاة مسنة من قنا أثناء أداء مناسك العمرة

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:21 م
حسن الخاتمة.. وفاة مسنة من قنا أثناء أداء مناسك العمرة فاطمة أحمد
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سادت حالة من الحزن فى قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، بعد وفاة معتمرة من أثناء أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وتم تشييع جثمانها، كما صلى عليها الآلاف فى الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية.

 

وتوفيت فاطمة أحمد عبداللاه، فى الستينيات من عمرها، أثناء أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وهى صائمة فى السعودية، كما دفنت بالبقيع.

 

وقال أحد جيران المتوفية، إنها كانت تتسم بالطيبة والابتسامة ولا تكره أحدًا، وكانت محبوبة بين الأهل والجيران، وجاء ختامها مسك بوفاتها فى أطهر مكان بالأرض والجميع حزن بعد سماع الخبر.


وفاة مسنة

اداء العمرة

مركز نقادة

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة