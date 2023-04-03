اليوم السابع
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تسليم مساعد إمبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو" للولايات المتحدة

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:51 ص
تسليم مساعد إمبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو" للولايات المتحدة مساعد التشابو
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن مساعد خورخى إيفان جاستيليوم، مساعد تاجر المخدرات المكسيكى خواكين التشابو جوزمان، الذى يعتبر الرجل الثانى فى منظمة سينالوا كارتل ، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم توزيع المخدرات وحيازة سلاح نارى.

وأعلن مكتب المدعي العام فى المكسيك(FGR) ، أن المتهم المعروف أيضا باسم " إلـ تشولو إيفان" ، تم تسليمه إلى السلطات الأمريكية بالقرب من مطار مكسيكو سيتي الدولي (AICM)، لأنه يعتبر مسؤولاً عن إرسال كميات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى كونه أحد رؤساء سينالوا كارتل ، وتصرفت حكومة المكسيك وفقًا لمعاهدة تسليم المجرمين التي تحافظ عليها مع الولايات المتحدة.

من هو التشولو إيفان

يعتبر أحد الأهداف الـ122 ذات الأولوية لحكومة المكسيك، ولد فى مايو 1981 فى سينالوا، وفي سن الرابعة عشرة ، سار على خطى والده وعمل في عالم تهريب المخدرات.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي للهجرة والجمارك للولايات المتحدة إلى أنه واحد من المشغلين الرئيسيين للسينالوا  ، أحد أكبر المنظمات الإجرامية في المكسيك، كما أنه كان يعمل رئيس الأمن والزراع الأيمن للتشابو جوزمان، ولديه مجموعة من 200 رجل مسلح يعملون فى هذه المهمة.

تم القبض على تشولو إيفان مرتين ، الأول في عام 2006 في كولياكان . في ذلك الوقت اتهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الصحة ، في شكل حيازة الميثامفيتامين والكوكايين والماريجوانا، وتم سجنه لكنه استطاع الهروب بعد 3 سنوات.

فى عام 2016، تم القبض عليه للمرة الثانية ، لكن هذه المرة ذهب مع رئيسة التشابة فى لوس موتيس بسينالوا .

 

 

 

 


المكسيك

تجارة المخدرات

المخدرات

سينالوا كارتل

امريكا اللاتينية



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