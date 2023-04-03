انهيار جسر بهى الدين بمطروح لشدة الرياح وارتفاع الأمواج.. والمحافظة تعلن الطوارئ

كتب - أحمد الزغبى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، جهود مدينة سيوة فى إعادة ردم جسر بهى الدين، عقب انهيار اليوم نتيجة شدة الرياح وارتفاع الموج فوق الجسر، مما أدى لانهياره، وعلى الفور وجه محافظ مطروح بالدفع بسيارات لسرعة ردم الجسر وإعادة ترميمه.

ومن جانبه أوضح، محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة 3 لودر لعمل ممر عبر الكثبان الرميلة المحيطة وصولا إلى فتحات الجسر، وإعادة ترميمها وإغلاقها، منها 3 سيارات من حملة مجلس المدينة و15سيارة بالتعاون مع احدى الشركات بسيوة، و3 سيارات من الموارد المائية والرى، مع تواجد محمد بكر رئيس مدينة سيوة وأحمد باغى نائب رئيس المدينة والمهندس خالد الاباصيرى مدير عام الموارد المائية والرى بسيوة وعدد من قيادات وأهالى سيوة.

على صعيد آخر، قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإيقاد شعلة التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ النائب جمال الشورى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، كلا من الدكتور أحمد حسان مدير عام النشاط الرياضى الطلابى وأحمد كمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، وعدد من القيادات والتنفيذية بالمحافظة ومسئولى الشباب والرياضة بمطروح والشباب من الجهات المشاركة، وذلك إيذانا بانطلاق فعاليات التصفيات الداخلية بمطروح، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الاولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 27 إبريل حتى 2 مايو القادم.

كما ناقش محافظ مطروح عقب إيقاد الشعلة الاستعدادات لإستضافة مطروح ختام الاولمبياد الرياضى للمحافظات والوقوف على كافة الفعاليات التى ستتم موجها بسرعة الإنتهاء من اعداد الجدول الزمنى والمواقع ومدى الجاهزية والاسراع فى الإنتهاء من رفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب.