انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها الرابعة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد اليوم الإثنين ، شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية - النسخة الرابعة 2023 على أرض المحافظة بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة بحضور بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة من الفرق واللاعبين المشاركين بالتصفيات ممثلين عن الجهات المشاركة (مراكز الشباب - الأندية الرياضية - جامعة الوادي الجديد - التربية والتعليم - الأزهر الشريف).

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه بانطلاق شعلة الأولمبياد تبدأ مرحلة التصفيات الداخلية على مستوى المحافظة في الفترة من 3 حتى 15 ابريل الجاري، مؤكداً أن الفرق واللاعبين أصحاب المراكز الأولى في جميع الألعاب على مستوى المحافظة سيتم تصعيدهم للمشاركة باللقاء الختامي بمحافظة مطروح خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وأضاف شوقي أن الأولمبياد تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابية برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.