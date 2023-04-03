اليوم السابع
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انطلاق الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية بالأهرامات.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:31 م
انطلاق الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية بالأهرامات.. صور جانب من الحفل
كتب محمد أسعد

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انطلقت منذ قليل الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية، والتي تقام بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة الأوركسترا الصينية القومية التقليدية.
 
الجدير بالذكر، أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت اليوم، HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له.
 
وتضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر والممر الأول، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الهرم وطريقة بناءه، والاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنطقة، ثم توجهوا إلى منطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية، واختتمت الجولة بزيارة منطقة تمثال أبو الهول واستمع الوزير الصيني والوفد إلى شرح عن تاريخ التمثال وطريقة نحته.
 
وأعرب الوزير الصيني عن سعادته وإعجابه بالمنطقة الأثرية، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية العريقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني قام أمس بزيارة عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري لحتشبسوت وتمثالي ممنون.
 
 
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