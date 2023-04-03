المفتى: الخلاف سنة كونية وتنميط كل الناس فى معتقد واحد "وهم".. فيديو

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الاختلاف والتنوع أحد الحقائق البشرية الكبرى، التى لا يمكن لأحد ما إنكارها أو نفي وجودها، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية تذكر تلك الحقيقة البشرية، وإنما أرادت أن تؤكد أن الخلاف سنة كونية، وهو ما ورد فى قول الله سبحانه وتعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ".

وتابع فضيلة المفتى، خلال حلقة برنامج "حديث المفتى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الشريعة الإسلامية، تقطع الطريق على تلك الأفكار المضطربة التى تتصور أن هناك طريقا لإنها الاختلاف بين البشر، أو من الوارد تنميط الناس وتوحيدهم، على نموذج واحد له نفس الثقافة والمعتقد، والقناعات، كما أرادت الشريعة أن تؤكد على التفاعل الاجتماعى بين أفراده"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".

واستكمل: "لا نبالغ حين نقول إن كافة المآسى التاريخية، تفجرت من سوء إدارة الخلاف والتنوع، فالخلاف الذى يعد أحد مواطن الثراء الحضارى، تعاطى الكثيرين معه على أنه أزمة هوية وصراع وجود، ولجوأ معه إلى القوة والعنف ظنا منهم حسم الخلاف، والواقع أن الخلاف والتنوع طبيعة بشرية ستستمر طالما الإنسان موجود، فالاختلاف هو عين الرحمة وغاية الرقى والكرامة الانسانية، وهذا ما فهمه علماء المسلمين الأكابر".

وكانت قناة "الناس" انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.