اللواء عادل الغضبان: "بازار بورسعيد" يوفر كل احتياجات المواطنين

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن السوق الجديد للخضروات والفاكهة "البازار"، يوفر كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية وغيرها.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه يتابع سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد بشكل مستمر، لضبط الأسعار وحركة البيع والشراء، وكذلك توافر السلع الاستراتيجية والأساسية داخل السوق.

وأشار إلى أن هناك انتظام في حركة البيع والشراء بمعرض "أهلا رمضان" المقام داخل السوق الجديد، والذي يوفر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين بنسبة خصم عن مثيلتها بالأسواق.

وشدد المحافظ، على البائعين بعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع بكميات تلبي احتياجات أبناء المحافظة، والإلتزام بالأسعار المعلن عنها من الجهات التموينية، كما شدد المحافظ على منع وضع أى إشغالات بمحيط السوق والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لسوق الخضروات والذي أصبح مزارا سياحيا لزائري بورسعيد.

وأكد المحافظ، أن معرض أهلا رمضان يضم بالإضافة إلى السلع الأساسية، كل السلع التى تتعلق باستهلاك أبناء بورسعيد خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بمشاركة عدد كبير من عارضى السلع الغذائية على مستوى المحافظة، لافتاً إلى استمرار حملات الرقابة التموينية على الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب من قبل بعض التجار.