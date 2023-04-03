"اللمبة الليد" إجبارية فى أمريكا.. فوكس نيوز تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتنفيذ حظر شامل على مستوى البلاد على المصابيح الكهربائية شائعة الاستخدام كجزء من أجندة كفاءة الطاقة والمناخ.

وفقا لفوكس نيوز، تم الانتهاء من اللوائح ، التي تحظر تجار التجزئة من بيع المصابيح الكهربائية المتوهجة ، من قبل وزارة الطاقة في أبريل 2022 ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023.

ستبدأ وزارة الطاقة في التنفيذ الكامل للحظر المفروض على ذلك التاريخ ، لكنها حثت بالفعل تجار التجزئة على البدء في الانتقال بعيدًا عن نوع المصباح الكهربائي ، وفي الأشهر الأخيرة ، بدأت في إصدار إشعارات تحذير للشركات.

وفقًا لإعلان وزارة الطاقة الامريكية، ستوفر اللوائح للمستهلكين ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا على فواتير المرافق وستخفض انبعاثات الكربون بمقدار 222 مليون طن متري خلال العقود الثلاثة القادمة.

بموجب القواعد، سيتم حظر مصابيح الهالوجين المتوهجة وما شابهها لصالح بدائل الصمام الثنائي الباعث للضوء أو LED. بينما تحولت الأسر الأمريكية بشكل متزايد إلى مصابيح LED منذ عام 2015 ، أبلغ أقل من نصف الأسر عن استخدام مصابيح LED في الغالب ، وفقًا لأحدث النتائج من مسح استهلاك الطاقة السكنية.

بشكل عام، يستخدم 47 % في الغالب أو فقط مصابيح LED ، و 15 % يستخدمون في الغالب المتوهجة أو الهالوجينات، و 12 % يستخدمون في الغالب أو كل الفلوريسنت المضغوط (CFL) كما أظهرت البيانات الفيدرالية.

في ديسمبر، أدخلت وزارة الطاقة قواعد منفصلة تحظر المصابيح الفلورية المتضامة ، مما يمهد الطريق لمصابيح LED لتكون المصابيح الوحيدة القانونية للشراء.

على مدى الأشهر الماضية ، أدخلت وزارة الطاقة سلسلة من لوائح كفاءة الطاقة التي تؤثر على الأجهزة المنزلية المختلفة بما في ذلك مواقد الغاز والأفران وغسالات الملابس والثلاجات ومكيفات الهواء.

وعلى الجانب الاخر رفض النقاد القواعد باعتبارها تجاوزًا فيدراليًا وغير ضرورية نظرًا لأن الصناعة قد حسنت التكنولوجيا دون تدخل الحكومة.