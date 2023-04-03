العثور على مواطن متوفيا داخل منزله فى الشرقية

لفظ مواطن بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أنفاسه داخل منزله، وتبين أنه يعيش بمفرده ويرجح حدوث وفاته إثر سكتة قلبية تعرض لها، وبالعرض على نيابة أبوكبير طلبت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول" محمد ع " 65 سنة مقيم نطاق مدينة أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى يعيش بمفرده بالشقة، وخلو الجثمان من أى إصابات ظاهرية ويرتدى كامل ملابسه،وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان من قبل مفتش الصحة رجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية، تم تحرير المحضر رقم 1816 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، أمس، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بأرض زراعية بطريق " منيا القمح - الزقازيق "نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأرض زراعية بطريق " منيا القمح - الزقازيق"،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفى سياق متصل أصيب مواطن بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى اتجاه العاشر من رمضان أمام محطة القطار الكهربائي، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقله الى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.