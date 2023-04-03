اليوم السابع
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الدفاع الروسية تعلن تصفية 400 جندي وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:00 ص
الدفاع الروسية تعلن تصفية 400 جندي وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير11 مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 400 مسلح ومرتزق أوكراني وإحباط محاولات 8 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية بكافة المحاور.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30 في محور كوبيانسك ، وإحباط محاولات 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك وخاركوف.


وأضاف المتحدث أنه تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30 ، في محور كراسني- ليمان ، وتصفية أكثر من 210 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز Msta-B في محور دونيتسك ، وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية. 


وأكد أنه تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30 ومدافع هاوتزر D-20 في هذه المناطق، كما تم تدمير في منطقة زاباروجيه رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-36 ، بالإضافة إلى مقتل ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ، وتدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية في لوغانسك.


وأشار كوناشينكوف إلى استهداف مركز القيادة والاتصالات للواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان في دونيتسك ، وتعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 109 واللواء 25 المحمولة جوا الأوكرانية للقصف في دونيتسك ، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وفي خيرسون وخاركوف.

 


روسيا

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وزارة الدفاع الروسية

روسيا وأوكرانيا



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