التليفزيون العربى الصينى يستضيف رئيس جامعة القناة بمناسبة اليوم الصيني العالمى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أهتم التلفزيون العربى الصينى، بإجراء لقاء تليفزيوني مع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وذلك بمناسبة إلقاء الضوء على اليوم الصيني العالمي الذي يوافق 20 أبريل.

ويرجع الاهتمام باستضافة الدكتور ناصر مندور فى هذا اللقاء، لأنه يعد من الشخصيات المؤثرة بين الجانبين المصري والصيني، حيث أنه يعد أول رئيس جامعة حاصل على درجة الدكتوراة من الصين ودار الحوار حول مدى العلاقات والتعاون بين الجانبين المصرى والصينى، ودور جامعة قناة السويس فى نشر هذا التعاون المثمر وزيادة التقارب بين الجانبين خاصة فى مجال التعليم والثقافة.

وتحدث رئيس الجامعة عن اللغة الصينية ومدى انتشارها الواسع في مصر هذه الفترة خاصة بعد التوسع الاقتصادى والتجارى للصين داخل مصر، وأشاد رئيس الجامعة فى حديثه بالتقارب الذى تشهده العلاقة بين الجانبين المصري و الصيني خاصة على مستوى القيادة السياسية.

وقام التلفزيون العربى الصينى بجولة داخل الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات استضاف خلالها بعض الطلاب الحديث عن الاستفادة من التطور التعليمي والتكنولوجي الصيني الذي يدرسونه بكليتهم.

وكان فى استقبالهم الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والذي اثني على تجربة الشراكة المصرية الصينية في التعليم ، وان هذه التجربة قد اثبتت في واقعها العملي بناءاً على من تم استيعابهم في سوق العمل من ابناء الكلية نجاحاً باهراً.