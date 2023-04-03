البيت الأبيض: أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت

كتب- وكالات

أعلن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت، وبأن المعركة لم تنته بعد.

وقال كيربي للصحافيين، إنه لم يتم طرد الأوكرانيين من المدينة، مضيفا أنه من المتوقع وصول حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، نقلا عن رويترز.

وزار قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، باخموت، الاثنين، ونفى على قناته في تليجرام سيطرة الروس عليها.

وقال سيرسكي: "التقيت الجنود والقادة الذين دمروا أسطورة مناعة الفاغنريين (قوات مجموعة فاغنر الخاصة) والمظليين الروس، العدو يضعف ويحاول التستر على إخفاقاته بالمزيد من التزوير حول السيطرة على باخموت، لكن الحقيقة هي أنهم لا ينجحون في السيطرة عليها".

وأكد سيرسكي أن عمل القوات المسلحة الأوكرانية يدحض كل الجهود التي يبذلها رجال الدعاية الروس.

وشهدت الجبهة الأوكرانية الروسية، اليوم الاثنين، محاولة الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة المستميتة مدعومة من القوى الغربية بالسلاح والعتاد العسكري.

ومن جانبه، أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت (أرتيوموفسك)، مؤكداً أن قواته سيطرت على هذه المدينة "بالمعنى القانوني"، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه ما زال "مسيطرا" على باخموت شرقي أوكرانيا.

ورد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، قائلا إنه لا صحة لما تردد عن سيطرة روسيا على مدينة باخموت، مؤكدا أن المدينة لا تزال "أوكرانية".

وأضاف يرماك في حسابه على تويتر أن هذا الأمر "ليس حتى قريبا من الواقع".

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على "فيسبوك": "العدو لم يوقف هجومه على باخموت، لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو".