الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للأئمة المعينين للعمل بمديرية القاهرة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب الانتقال للأئمة المعينين على درجة وظيفية ثابتة من الأئمة المتميزين "إمام متميز أو إمام مسجد جامع" أو الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو مرتبة الشرف من الراغبين في العمل بمديرية أوقاف القاهرة، وفق الشروط التالية:

1. أن يكون معينًا على درجة وظيفية ثابتة.

2. تقرير امتياز آخر ثلاث سنوات.

3. عدم توقيع أي جزاء عليه تحت أي مسمى آخر ثلاث سنوات.

4. اجتياز المقابلة الشخصية بديوان عام الوزارة.

كما يتم فتح باب العمل للراغبين في العمل مدير إدارة أو مفتشًا بالقاهرة من مديري الإدارات والمفتشين الذين اجتازوا اختبارات الإدارة الإشرافية بديوان عام الوزارة بنجاح وصدر لهم تكليف بالعمل.

للراغبين في الانتقال التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه الأربعاء 5 أبريل2023 م : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeHb8yufvx.../viewform...