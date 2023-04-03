اليوم السابع
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الأركان العامة الأوكرانية: قواتنا ما زالت مسيطرة على مدينة باخموت

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:00 ص
الأركان العامة الأوكرانية: قواتنا ما زالت مسيطرة على مدينة باخموت القوات الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن "قواتها ما زلت تسيطر على مدينة باخموت وتصدت للكثير من هجمات العدو"، بحسب وصفها.

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، اليوم الاثنين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية سيطرتها على بلدة فى محيط مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عملياتها خلال اليوم الماضى فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وكان مؤسس مجموعة فاجنر، قد قال في وقت سابق، إن وحداته باتت على مقربة من المركز الإداري للمدينة، مشيرا إلى وجود نحو 70 ألف عسكري أوكراني في أرتيوموفسك ومحيطها.

 


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