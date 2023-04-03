اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 06:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الأسماك فى مصر اليوم عند 59 جنيها للكيلو

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:00 ص
استقرار أسعار الأسماك فى مصر اليوم عند 59 جنيها للكيلو سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 62 جنيها و 68 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 59 و61 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 60 و100 جنيه، بحسب شعبة الأسماك .

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

 

 


سمك

سعر السمك

اسعار السمك

السمك اليوم

سعر السمك اليوم



الموضوعات المتعلقة

"كله متوفر"بمعارض أهلا رمضان فى سوهاج.. 636 منفذا لبيع السلع و16 معرضا بالمحافظة.. اللحمة المستوردة بـ 170جنيه والبلدية بـ 210 والسمك المجمد بسعر 35 جنيها.. الزيت بـ 40 والأرز بـ 15 والتخفيضات تصل لـ 30%.. صور

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:30 م

"علمني الصيد ولا تعطيني سمكة".." اورنچ مصر" تقدم مفهومًا جديدًا في العمل الخيري.. الشركة تطلق حملة "باب رزق" لتوفير فرص عمل للأسر المحتاجة

الأحد، 26 مارس 2023 06:07 م

أسعار السمك اليوم تسجل 68 جنيها للبلطي في سوق الجملة

الخميس، 23 مارس 2023 05:00 ص

لو من محبي السمك.. أماكن يمكن الاستمتاع بالصيد بها

الجمعة، 17 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة