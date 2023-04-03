اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 06:39 م
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إزالة طواحين للذهب بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بأسوان على مساحة 300 م2.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:59 م
إزالة طواحين للذهب بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بأسوان على مساحة 300 م2.. صور إزالة طواحين للذهب بالمنطقة الصناعية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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واصلت أجهزة محافظة أسوان، بالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى، جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمدير المنطقة الصناعية محمد عبد القادر بالقيام بالإزالة الفورية لهذه الطواحين على مساحة 300 م2، وذلك بحملة مدعمة من العاملين والمعدات الثقيلة بحى شرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وذلك من أجل الحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها والحد من استنزافها.
 
جاء ذلك بناء على البلاغ الوارد بقيام أحد المتعدين بتشغيل عدد من طواحين الذهب فى الظهير الصحراوى للمنطقة الصناعية بالعلاقى.
 
حملات الإزالة
حملات الإزالة

 

موقع طواحين الذهب
موقع طواحين الذهب

 

إزالة طواحين الذهب
إزالة طواحين الذهب

 

 

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