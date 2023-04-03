إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعتى كفر الشيخ وجنوب الوادى السبت

كتب محمد صبحى

قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية، تأجيل المقابلات الخاصة بعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية المتقدمين لرئاسة جامعتي (كفر الشيخ – جنوب الوادى) والتى كان مقرراً لها اليوم السبت الموافق 1/4/2023 لتصبح يوم السبت الموافق 8/4/2023 طبقاً للمواعيد التالية:

• جامعة كفر الشيخ تبدأ المقابلات فى تمام الساعة 9:30 ص

• جامعة جنوب الوادي تبدأ المقابلات في تمام الساعة 12:00 ظ

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم النهائية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ حيث كشفالقائمة عن ترشح كل من

١- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز

2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني

3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم

5-الدكتور رمضان أحمد

5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي

6-الدكتور عبدالحليم مصطفى

7- الدكتور يحيي زكريا

8-الدكتورة شيرين حامد

9- الدكتور طه أحمد إسماعيل

وجاءت القوائم النهائية بأسماء المرشحين لجامعة جنوب الوادي

- الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد

-الدكتور محسوب عبدالقادر الضوي

-الدكتور بدوي شحات بدوي

-الدكتور مصطفى أبو المجد سليمان

-الدكتور حسين محمد أحمد

-الدكتور أشرف محمد أبوالوفا

-الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم

-الدكتور حجاج غانم

-الدكتور شعبان رمضان