اليوم السابع
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أشرف عطية يعطى إشارة بدء النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:45 م
أشرف عطية يعطى إشارة بدء النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور جانب من الفعاليات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، حيث قام المحافظ بتسلم وتسليم شعلة الأولمبياد من الشباب والفتيات المشاركين فى الأولمبياد، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات المديرية.
 
وتشهد فعاليات الأولمبياد على مدار شهر كامل العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، لشباب وفتيات 6 محافظات، هى أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء ، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، وأيضاً مديرية التربية والتعليم وجامعة أسوان والأزهر الشريف ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
وتختتم الفعاليات فى محافظة مرسى مطروح فى ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة ، والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة ، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات ، فضلاً عن تنظيم معارض للحرف البيئية ، وكذا تقديم عروض فنية متنوعة تعكس الفلوكلور الشعبى للمحافظات الحدودية الممتد من التراث المصرى الأصيل.
 
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية يأتى متواكباً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.
 
وأشار محافظ أسوان، إلى أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية ، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس.
 
الشباب المشاركون
الشباب المشاركون

 

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية

 

 

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

 

قيادات محافظة أسوان
قيادات محافظة أسوان

 

 

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء
محافظ أسوان يعطى إشارة البدء

 


 

 


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