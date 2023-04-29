5 وحدات صحية جديدة لخدمة أهالى مطروح.. تعرف عليها

كتب - أحمد الزغبى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جارى فرش وتجهيز عدد 5 وحدات صحية بالفرش والقوة البشرية، واستحداث وحدة علاج طبيعى بمستشفى النجيلة المركزى مع الاستعداد لافتتاحها قريبا، وذلك فى إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها والتيسير عليهم.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم الانتهاء قريبا من فرش وتجهيز عدد 3 وحدات صحية، وهى الوحدة الصحية بقرية الظافر، والوحدة الصحة بأبو ميلاد بمدينة برانى، والوحدة الصحية بساحل العميد بمدينة الحمام، بالإضافة إلى عدد 2 وحدة صحية جارى تجهيزها، وهى الوحدة الصحية بقرية سيدى حنيش بمدينة مرسى مطروح ،والوحدة الصحية بقرية فوكة بمدينة الضبعة.

من ناحيه أخرى، أشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أنه جارى أيضا استحداث وحدة علاج طبيعى بمستشفى النجيلة المركزى ،حيث تم التجهيز بالأساسيات لبدء التشغيل، موضحا الخدمات الطبية التى ستقدمها الوحدة لمرضى أمراض العظام "علاج طبيعي"، ومشاكل العمود الفقرى والغضاريف المصاحبة لها، وأمراض الأعصاب وجراحتها "شلل الوجه والشلل النصفى والرباعى واصابات الحبل الشوكى"، ومشاكل التأخر الحركى والشلل الدماغى عند الأطفال، وحالات ضعف عضلات قاع الحوض وتأهيل ما قبل وبعد الولادة، وبرامج التغذيه العلاجية لعلاج السمنة وانقاص الوزن والنحافة.



أجهزة طبية وفرش وحدات صحية في مطروح



تجهيزات وحدات صحية جديدة في مطروح