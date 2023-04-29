13 إجراء من كهرباء الإسكندريه لخفض نسبة الفقد بالشبكة.. تعرف عليها

وضعت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى ، عدة إجراءات تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بنطاق الشركة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية و هى كالاتى:
1 – مراجعة عدادات شراء الطاقة (نقاط تبادل الطاقة ) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه ، والمتضمنة تعميم منظومة العدادات الذكية SMART METER على المحولات الرئيسية بمحطات شركة النقل والمحولات المساعدة وخلايا الخروج بالمحطات الفرعية.
2 – استكمال منظومة تركيب العدادات المجمعة على مغذيات العقارات في كافة نطاق المحافظة لحصر الفقد ومعالجته بصورة صحيحة وتكثيف مرور اللجان المشكلة لخفض نسبة الفقد .
3 – التوسع فى تركيب العدادات المسبقة الدفع (Prepaid) والذكية .
4 – مراجعة توصيلات العدادات بصفة دورية وخاصة عدادات كبار المشتركين .
5 – مراجعة و معايرة عدادات الطاقة على جميع الجهود .
6 – تسجيل القراءات عن طريق إستخدام برنامج القراءة الموحد لعدادات كبار المشتركين.
7 – متابعة تقارير العدادات التى لم يتم شحنها لمدة شهرين فأكثر من برامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامه التوصيلات الخاصة بها .
8 – سرعة تغيير العدادات العاطلة وإحلال العدادات القديمة .
9 – سرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمى طلبات التغذية علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
10 – تكثيف مرور لجان الضبطية القضائية لحصر سرقات ومخالفات التيار للحد من الطاقة المفقودة.
11 – تقديم الدعم الفنى لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة وتسهيل أى معوقات فى أداء عملهم
12 – تكثيـف عمليات الكشـف والمرور على المشتركين بعد مواعيد العمل الرسمية خاصة المكاتب والعيادات والأنشطة التجارية ، وكذلك في العطلات الرسمية والأجازات .
13 – فحص حالات المغلق والمؤجل والمقـروء بصفر للوصول إلى أدنى حد ممكن من هذه الحالات .
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