اليوم السابع
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13 إجراء من كهرباء الإسكندريه لخفض نسبة الفقد بالشبكة.. تعرف عليها

السبت، 29 أبريل 2023 03:00 ص
13 إجراء من كهرباء الإسكندريه لخفض نسبة الفقد بالشبكة.. تعرف عليها توزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وضعت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى ، عدة إجراءات تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بنطاق الشركة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية و هى كالاتى:
 
1 –  مراجعة عدادات شراء الطاقة (نقاط تبادل الطاقة ) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه ، والمتضمنة تعميم منظومة العدادات الذكية  SMART METER على المحولات الرئيسية بمحطات شركة النقل والمحولات المساعدة وخلايا الخروج بالمحطات الفرعية.
 
2 – استكمال منظومة تركيب العدادات المجمعة على مغذيات العقارات في كافة نطاق المحافظة لحصر الفقد ومعالجته بصورة صحيحة وتكثيف مرور  اللجان المشكلة لخفض نسبة الفقد .
 
3 –  التوسع فى تركيب  العدادات المسبقة الدفع (Prepaid) والذكية .
 
4 –  مراجعة توصيلات العدادات بصفة دورية وخاصة عدادات كبار المشتركين .
 
5 –  مراجعة و معايرة عدادات الطاقة على جميع الجهود .
 
6 – تسجيل القراءات عن طريق إستخدام برنامج القراءة الموحد لعدادات كبار المشتركين.
 
7 – متابعة تقارير العدادات التى لم يتم شحنها لمدة شهرين فأكثر من برامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامه التوصيلات الخاصة بها .
8 – سرعة تغيير العدادات العاطلة وإحلال العدادات القديمة .
9 – سرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمى طلبات التغذية علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
10 –  تكثيف مرور لجان الضبطية القضائية لحصر سرقات ومخالفات التيار للحد من الطاقة المفقودة.
11 –  تقديم الدعم الفنى لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة وتسهيل أى معوقات فى أداء عملهم
12 –  تكثيـف عمليات الكشـف والمرور على المشتركين بعد مواعيد العمل الرسمية خاصة المكاتب والعيادات والأنشطة التجارية ، وكذلك في العطلات الرسمية والأجازات .
13 –  فحص حالات المغلق والمؤجل والمقـروء بصفر للوصول إلى أدنى حد ممكن من هذه الحالات .
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الفقد بالشبكة

سرقات التيار الكهربائي

شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء



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