نائب محافظ أسوان تتفقد مستشفى دراو وكوم أمبو استعدادا لمنظومة التأمين الشامل

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ، أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بطاقة 137 سريرا، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل .

رافق نائبة المحافظ، خلال الجولة مدير إدارة دراو الصحية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وشملت الجولة تفقد أيضاً الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم، والمبنى الجديد بطاقة 180 سريرا فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، موجها إنذار شديد اللهجة للجهة المنفذة لنهو وتلافى كافة الملاحظات، مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى حتى يتسنى تجهيزها بشكل كامل.

وشملت الجولة أيضاً، المرور الميدانى على الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم من إجمالى 50 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية لعدد من المشروعات الجارية فى العديد من قطاعات العمل العام، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأيضاً بعض المشروعات الخاصة بالمحاور والطرق.