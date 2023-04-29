مسرحية "الحبل".. تجربة مكانية لقصر الأنفوشي بالإسكندرية

شهد مركز شباب الأنفوشي العرض المسرحي "الحبل" على مدار خمسة أيام، ضمن فعاليات النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تجربة مكانية لقصر ثقافة الأنفوشي، مأخوذ عن نص "عودة الابن الضال" للكاتب الأمريكي يوجين أونيل، وتمت معالجته وتقديمه كحكاية تراثية باللهجة الصعيدية كحكاية أبو زيد الهلالي والسيرة الهلالية ليتناسب مع عروض مسرح الشارع بدلا من نص يقدم على مسرح عُلبة، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

يتناول العرض فكرة الصراع بين الإنسان ونفسه من خلال حكاية الأسرة المفككة التي يسود أفرادها المشاعر السلبية السيئة؛ فالأب قام بتربية أبنائه على تقاليد دينية متعسفة بناءً على أهواء شخصية، ونتيجة لذلك نجد الابن "عاق" يتعدى على أبيه بالضرب ويحاول سرقة أمواله، والابنة أيضا تصبح سلبية في تصرفاتها، بل ويطمع زوجها في مال أبيها.

"الحبل" بطولة فريدة أحمد، حمدي نصر، أسما صلاح، أحمد علي، يوسف أحمد، دراماتورج وأشعار محمد عبد المحسن، تأليف موسيقى وألحان خالد العزازي، ديكور ندى عبد العظيم، تنفيذ ديكور صفوت عادل، استعراضات محمد علاء، إكسسوارات وملابس لينا ولورا عباس، إضاءة أحمد طارق، هيئة إخراج عمرو وائل، كريم عبودة، أدهم والي، إخراج إبراهيم أحمد. ويأتي العرض ضمن النشاط المسرحي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.