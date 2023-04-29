اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 11:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء حفر 3 آبار ري زراعية بقرى جورمشين لاستصلاح 500 فدان

السبت، 29 أبريل 2023 09:41 م
محافظ الوادي الجديد: بدء حفر 3 آبار ري زراعية بقرى جورمشين لاستصلاح 500 فدان بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء أعمال حفر وإنشاء 3 آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين 7 بمركز باريس، يرافقه  عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة وعدد من التنفيذين المعنيين. 
 
وأكد محافظ الوادي الجديد أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة ٥٠٠ فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.
 
بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (1)
بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (1)

بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (2)
بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (2)

بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (3)
بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (3)

بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (4)
بدء حفر 3 آبار ري زراعية بالوادي الجديد (4)

 


الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد

مركز باريس

قريه جورمشين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة