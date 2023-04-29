محافظ المنوفية يتلقى واجب العزاء فى وفاة ابن شقيقه بمكتبه بالديوان العام

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفي ة، واجب العزاء في وفاة ابن شقيقه على محمد أبو ليمون، وكيل النائب العام، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، حيث استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الأعمال ، وفد مطرانية المنوفية والمنطقة الأزهرية ، وفد من الصحفيين والإعلاميين.

وأعرب وفود المعزين عن خالص تعازيهم القلبية لمحافظ المنوفية ولأسرة الفقيد، سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية جزيل الشكر والعرفان لكل من شاركنا فى مصابنا الجلل وقدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا سواء بحضور مراسم الدفن أو بصادق الشعور من خلال الإتصال هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى وبرقيات التعزية ، داعين المولى عزوجل أن يجزيكم جميعاً خير الجزاء وتقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروهاً فى عزيز لديكم.