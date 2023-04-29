قصة نجاح أحد الشباب المستثمرين بالمحلة في مجالات الطباعة بالمجمع الصناعى

الغربية مصطفى عادل

سطر الشاب أحمد محمد عبد الرحمن مصطفى ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أحد شباب المستثمرين بالمدينة العمالية، قصة نجاح في الصناعة والاستثمار بعدما قرر أن يبدأ مشروعه في صناعة التيكت المطبوع والمنسوج بكافة أنواعها والبادجات الرياضية والمتخصصة للمدارس والشركات ورابطة العنق المخصصة للهيئات " كرافات" واللوح النسيجية الديكورية بجودة عالية وتوريدها لشركات تصدير الملابس و المفروشات والوبريات لكل أنحاء العالم، بجودة ودقة عالية جداً حسب مواصفات العميل.

يقول أحمد عبد الرحمن مصطفى، أن نشاطه الصناعي بدأ عام 2002 بعد أن قرر إنشاء شركة متخصصة في صناعة التيكت المطبوع والمنسوج بكافة أنواعها و البادجات الرياضية والمتخصصة للمدارس والشركات ورابطة العنق المخصصة للهيئات "كرافات" واللوح النسيجية الديكورية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن نشاطه شهد إقبالا كبيرا وانتشار واسع بين المصنعين نظرا لاستخدامه أفضل ماكينات الطباعة الإنجليزية الصنع وماكينات النسيج سويسرية الصنع والتي تتميز بجودة فائقة ودقة متناهية في المنتج، موضحا استخدامه أجود الخامات المتاحة للتصنيع، فضلا عن التدريب المستمر لفريق العمل والمراقبة المستمرة للجودة.

وأضاف أنه بعد إنشاء المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى التابع لهيئة التنمية الصناعية كان بمثابة الحلم أن يري مثله في مدينة المحلة، مشيرا إلى أنه بعد تجهيز المجمع الصناعي وطرحه أمام المستثمرين، حرص على زيارته على أرض الواقع، وانبهر بحجم المشروع والخدمات المتوفرة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أنه قام بشراء كراسة الشروط والتقدم بطلب لتخصيص وحدات لمشروعه.

وأوضح أنه تم الموافقة على قرار التخصيص عام 2021 وتسلم القرار بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في 14 مارس 2021، حيث كان في أول دفعة مستثمرين استلموا عقود التخصيص.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية لعمل رخصة التشغيل وتسلمها خلال 3 أيام عمل، ثم تقدم بطلب لتركيب عداد الكهرباء وتم التركيب خلال أسبوع، مشيرا أن الإجراءات كانت تتم بشكل سريع وتقديم تسهيلات في الإجراءات للبدء في التشغيل.

وأضاف أنه بدأ في مرحلة تشغيل بعد تركيب العداد وتقدم بطلب لعمل السجل الصناعي وتمت المعاينة وتنفيذ الطلب في خلال أسبوع عمل.

وتابع أن مشروعه حقق نجاحا كبيرا في الانتاج وبجودة عالية، ومن ثم التوريد لشركات تصدير الملابس والمفروشات والوبريات لكل أنحاء العالم بجودة ودقة عالية حسب مواصفات العميل.

وأوضح أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بزيارة المجمع يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والعميد محمد فارس مدير عام مجمع الصناعات، واستمع لشرح مفصل عن في مراحل الإنتاج، كما استمع للمشاكل التي تواجه المستثمرين في المجمع الصناعي لبحث حلها.

وأضاف أن السيد جاريث بايلى، السفير البريطانى، في القاهرة قام أيضا بزيارة المجمع الصناعي وتفقد مراحل التصنيع والمنتج في شكله النهائي واثني على المشروع والمشاريع الأخرى القائمة بالمجمع.