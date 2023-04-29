اليوم السابع
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شعبة الذهب تعقد اجتماع للتوصل لحل لأزمة صعود المعدن النفيس

السبت، 29 أبريل 2023 11:00 م
شعبة الذهب تعقد اجتماع للتوصل لحل لأزمة صعود المعدن النفيس ذهب ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تعقد الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، غداً الأحد وذلك لبحث مستجدات سوق الذهب ، ومناقشة مبادرة شعبة الذهب لضبط أسعار المعدن النفيس بعد تسجيل ارتفاعات تاريخية إلي مستويات غير مسبوقة عند 2800 جنيها للجرام.
 
وأضاف بيان لشعبة الذهب، أن الشعبة ستقوم بإعداد مذكرة بأهم التوصيات التي تضبط حركة الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.
 
 
وأكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب في حديثه مع تلفزيون اليوم السابع، أن هناك ضغط كبير على مخزون خام الذهب في مصر نتيجة شراء المستهلكين السبائك، وناشد المواطنين بشراء المشغولات والابتعاد مؤقتا عن شراء الجنيهات والسبائك لأنه ليس بها قيمة مضافة للصناعة.
 
وأضاف ، أن هناك عروض على أسعار مصنيعات المشغولات الذهب ويمكن للمواطن الشراء والاستفادة من المشغولات في الزينة بدلا من تخزين السبائك والمواطن في جميع الأحول كسبان لأنه استفاد من المشغولات من شقين الأول هو الزينة والثاني هو حفظ قيمة الأموال
 
وأشار إلي أن الاتجاه إلى شراء المشغولات سيخفض الضغط عن السعر لأن المحلات بها مخزونات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات المستهلك، بعكس السبائك والخام والتي يتم استهلاكها بشكل يومي وبكميات كبيرة.
 
 

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