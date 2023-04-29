سكرتير منظمة المدن الحكومات الأفريقية: مصر حققت نهضة عمرانية في عهد الرئيس السيسى

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم، جان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، على رأس وفد من المنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء أسامة جاد، الوكيل الدائم للوزارة والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الأفريقي خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار عدد من الملفات التي تهم مواطني القارة الأفريقية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الأفريقية ودول القارة في مختلف المجالات وتقدم كل الدعم والمساندة لهم في ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين مصر ودول قارة أفريقيا ، مشيراً إلى دعم الرئيس السيسى لتحقيق الرخاء والتنمية للقارة الأفريقية وتحسين مستوى معيشة شعوب أفريقيا ودعم جهود البناء والتعمير لجميع الدول في إطار سياسة السلام والبناء التي تنتجها مصر مع أشقاءها بالقارة الأفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنظيم والإعداد الجيد لاستضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، والتي تأتى في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الأفريقي في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد.

ومن جانبه، أشاد جان بيير بما حققته مصر نهضة ونجاح تحت قيادة الرئيس السيسى في مجال التنمية العمرانية والحضرية على المستوى الأفريقي والاقليمى ، معرباً عن فخرة وانبهاره كأفريقى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تليق بالجمهورية الجديدة للدولة المصرية وحجم العمل والتطوير الذى تقوم به مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف جان بيير :" مصر دائماً في عهد الرئيس السيسى عودتنا على الإبهار والإنجاز في مختلف المجالات وأصبحت مثال يحتذى به في العديد من الملفات" .

وأشار الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية إلى التزام المنظمة بدعم الحكومة المصرية في الاعداد لقمة المدن الأفريقية وتنظيمها، مع توفير المحتوى العلمي لها، وحشد المشاركين من جميع أنحاء أفريقيا ومناطق العالم لحضور القمة ، مشيراً إلى رغبة المنظمة في الاستفادة من التجارب والخبرات المصرية الناجحة خاصة في قطاعات التطوير الحضرى والعمرانى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للدول الأفريقية لتوفير حياة آمنة ومستقرة وتليق بشعوب القارة .

وأشاد الأمين العام للمنظمة بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة للمكتب الاقليمى لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (نارو) بمنطقة النزهة ، لافتاً إلى رغبة المنظمة في بدء تنظيم عدد من البرامج والفاعليات والأنشطة بالمقر الاقليمى للمنظمة بمحافظة القاهرة خلال الفترة القادمة مما سيعطى المكتب الاقليمى دوراً فاعلاً في الأجندة الأفريقية.

وقال جان بيير إمباسى، إن مصر تتمركز على خريطة التنمية الحضرية والعمرانية على مستوي القارة الأفريقية والعالم، حيث تستضيف القاهرة المنتدى الحضرى العالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة، وقمة المدن الأفريقية (أفريسيتي ) المقرر عقدها في 2025، واقترح الأمين العام للمنظمة إمكانية تنظيم منتدى حضرى أفريقى بالقاهرة خلال عام 2024.

وأكد وزير التنمية المحلية ترحيب مصر بتقديم كل خبراتها للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وبصفة خاصة مبادرة "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل التجربة المصرية فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق الحياة الكريمة لجميع شعوب الدول الأفريقية، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص مصر على دعم وتعزيز جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية والبناء في مختلف المجالات، والمساهمة في تحسين إدارة الشئون العامة علي مستوى المدن والأقاليم والمحافظات الأفريقية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذى تقوم به الإدارة المحلية والمدن والمحافظات في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات في دول القارة الأفريقية وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من التحديات المختلفة الآخري .

و شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية فيما يخص استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية والتي تم انجازها في عهد الرئيس السيسى ، بالاضافة الي الاعداد لقمة المدن الافريقية في القاهرة 2025.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين لتحقيق تطلعات الشعوب والمدن الأفريقية وتطوير مستوي العمل المحلى والكوادر المحلية الأفريقية.