رئيس مدينة بور فؤاد: الرقابة مستمرة على منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالى

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، بأنه عقد اجتماعاً موسعاً بعمال منظومتى النظافة والحدائق بحضور الأجهزة التنفيذية ورؤساء المناطق ومسؤولى قطاعات النظافة، لمناقشة أهم الملفات التى تمس المواطن، لافتاً إلي أنه ناقش خلال الإجتماع سبل رفع أداء منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية إضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

ومن جانبه شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافةو الإهتمام بالمسطحات الخضراء بكافة بأنحاء المدينة. موضحاً : دور عمال منظومة النظافة العامة الذى يعد عاملاً أساسياً فى تحقيق المظهر الجمالى والحضارى تزامناً مع المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين.

وفى ذات السياق أكد عامر ببذل مزيد من الجهد للإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال رفع تجمعات القمامة على مدار اليوم فضلاً عن المتابعة المستمرة على القائمين على المنظومة لضمان تحقيق آعلى مستوياتها .

ومن جهة أخرى شدد رئيس مدينة بورفؤاد على المتابعة الميدانية لرفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة مع مراعاة منع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع منعا للتزاحم وتيسير ا للحركة المرورية.