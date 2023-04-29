اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على نشاط "طفل الميلاد"

السبت، 29 أبريل 2023 01:28 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على نشاط "طفل الميلاد" الاحتفال بمرور 10 سنوات على نشاط "طفل الميلاد"
كتب: محمد الأحمدى

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس اندريه زكي، أمس الجمعة، الاحتفال بمرور 10 سنوات على خدمة "طفل الميلاد" بمصر، والتي تقدم دعمهاالملموس للأطفال المحتاجين، وذلك من خلال الكنائس الإنجيليةالمحلية في مختلف محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور القس صفوت البياضي، الرئيسالإكرامي للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفه الإنجيلية، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتورالقس اسطفانوس زكى، أمين عام رئاسة الطائفه الإنجيلية، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية. 

وشارك فى الاحتفال أيضا القس أكرم ناجى، عضو المجلس الإنجيلى العام وممثل لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقس سامى خليلالمدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ليفون انجيان، المدير التنفيذي لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط، والأستاذ هاني الوجيه، منسقإقليمي لخدمة طفل الميلاد، وعدد من السادة أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر. 

وقدم رئيس الطائفة التهنئة للقس أكرم ناجى ممثل لخدمة طفل الميلاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا النشاط الكبير لخدمةالأطفال في مصر، كما قال زكي خلال كلمته في الاحتفال: "رسالتنا هي رسالة السلام بكل أشكاله، والله موجود وسطنا ويأتي وسط الأبواب المغلقة، ليؤكد قدرته وسلطانه، ويمنحنا السلام والطمأنينة".

 

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

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