حياة كريمة.. ننشر خطة القوافل العلاجية لشهر مايو المقبل بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مايو المقبل بمحافظة البحر الأحمر، والتى تبدأ أعمالها لمدة يومين 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج على أهالى القرية.

وتنطلق القوافل العلاجية من قرية الحمروين جسب الخطة الوضوعة من إدارة القوافل إلى منطقة المستعمرة لإجراء الكشف الطبى على الأهالى هناك لمدة يومين أيضا 12 و13 مايو المقبل، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة حيث قريتى رأس حدربة وادالديت وتستغرق فيها لمدة يومين 14 و15 مايو المقبل.

وكشفت الخطة الموضوعه للتواصل العلاجية أن القوافل تتوجه بعد الشلاتين إلى مدينة حلايب للكشف على مواطنيها يومى 16 و17 مايو، ثم إلى قرية أبو رماد التابعة لحلايب يومى 18 و19 مايو، ثم العودة للشمال إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الاسرة يومى 20 و21 مايو.

وحسب الخطة من مرسى علم تنطلق القوافل إلى مدينة سفاجا حيث قرية أم الحويطات وقرية النصر يومى 22 و23 مايو، ومنها وأخيرا إلى رأس غارب بقرية الأمل يومى 24 و25 مايو.

وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهريا الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج وكذلك اجراء التحاليل والأشعة اللازمة وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجانا اذا لزم الأمر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربى، وميل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور وسيم ادوارد منسق القوافل.