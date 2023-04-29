اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 11 قرار إزالة بناء مخالف وإيقاف أعمال بمراكز البحيرة

السبت، 29 أبريل 2023 05:41 م
تنفيذ 11 قرار إزالة بناء مخالف وإيقاف أعمال بمراكز البحيرة بناء مخالف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً  على الرقعة الزراعية وحق الدولة.
 
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل  على مدار الساعة بالتنسيق مع  كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك  حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 
وفى هذا السياق قامت  الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 11 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة  440 متر بنطاق مراكز  ايتاى البارود ووبدر والمحمودية وشبراخيت ووادى النطرون. 
 
وتضمنت القرارات إزالة أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

إزالة تعديات

محافظة البحيرة

اراضى زراعية

تنفيذ قرارات إزالة

نائب محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة