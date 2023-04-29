بدء أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات بمياه الشرب بسرابيوم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على الأهمية الاستراتيجية والاستثمارية لمشروع مدينة اللقاحات والأمصال بمحافظة الإسماعيلية، والذى تتجه له الدولة بالدعم الكامل، لإقامة وتشغيل هذا المشروع " لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والبيوتكنولوجى ومستلزماتها، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 3.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لرئيس الشركة لموقع الأعمال يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى والكهرباء والاتصالات.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من التوسعات، والتنسيق الكامل والمستمر بين كافة الجهات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمعرفة المعوقات والعمل على تذليلها فور اكتشافها.

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.