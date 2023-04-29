انطلاق المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية لمركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

انطلقت فاعليات المؤتمر الأول لجراحة الأوعية الدموية للمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى، بمحافظة دمياط والتي استمرت على مدار يومين بأحد الفنادق، بمدينة رأس البر، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة بالإنابة عن محافظ دمياط، والنائب ضياء الدين داود والنائب محمود مشعل والنائبة ايفلين متى أعضاء مجلس النواب والدكتور كمال سلامة، مدير المركز والدكتورة هادية رفاء، رئيس المؤتمر.

تضمن المؤتمر ورشة عمل جاءت بحضور نخبة من المتخصصين بجراحات الأوعية الدموية بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة ولقاءات عبر الفيديو كونفرنس مع متخصصين من ألمانيا.

وجاء المؤتمر فى إطار عمل المركز بجراحات الأوعية الدموية "evar" ليأتى ضمن ثلاث مستشفيات على مستوى الجمهورية تعمل بهذا النظام، حيث تم فتح باب الحوار والنقاش حول النظم الطبية الحديثة بجراحات الأوعية الدموية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.