الوادى الجديد: مساحة الأراضى الصالحة للزراعة بالمحافظة 1,9 مليون فدان

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ان مساحة الاراضى الزراعية على مستوى محافظة الوادى الجديد وفقا لإحصائيات القطاع الزراعى بلغت حوالى 1,9 مليون فدان صالحة للزراعة جرى زراعة 508 ألف و787 فدان على مستوى مراكز المحافظة، وتحتل منطقة شرق العوينات النسبة الأكبر في المساحات المنزرعة بواقع 196 ألف فدان فيما تبلغ مساحة الاراضى الغير منزرعة 581 ألف و288 فدان والتى تم حصرها كأراضى صالحة لاستزراع أغلبها فى منطقة شرق العوينات أيضا بواقع 157 ألف و151 فدان .

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إضافة محور جديد للتنمية الزراعية والجذب السكانى بمنطقة مفيض باريس والذى يحتوى على بحيرة مياه عذبة على مساحة 450 كيلو متر مربع بطول 30 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر وتحتوى على 27 مليار متر مكعب من المياه، وجرى وضع خطة لاستغلالها فى الزراعة وانتاج الثروة السمكية.

وأكد المحافظ أن فريق بحثى من التنفيذيين المتخصصين والمستثمرين قاموا باستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضى الصالحة للزراعة بمحيطها وجري تنفيذ أعمال طرق وخدمات اتصالات بتكلفة تصل الي حوالي 50 مليون جنيه لدعم القطاع الاستثمارى بالمنطقة.