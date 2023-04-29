المغرب يتوقع ارتفاع إنتاج محاصيل الحبوب إلى 5.51 مليون طن فى 2023

وكالات

قالت وزارة الفلاحة المغربية، إنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي، إلى 5.51 مليون طن، بزيادة 62 بالمئة عن العام الماضي، الذي شهد تعرض البلاد لموجة جفاف شديدة.

ولم تنجح البلاد في رفع محصولها من الحبوب إلى 7.5 مليون طن حسبما كان مفترضا في ميزانية 2023.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر، الجمعة، وفق سكاى نيوز عربية أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين و1.18 مليون طن من القمح الصلد و1.35 مليون طن من الشعير.

وأضافت أن تساقط المطر ارتفع بنسبة 13 بالمئة حتى الآن في 2023 مقارنة بالعام الماضي لكنه لا يزال أقل بنحو 36 بالمئة مقارنة بسنة عادية.

واستندت الحكومة في مشروع موازنتها لعام 2023 إلى توقعات بنمو اقتصادها بواقع 4.5 بالمئة، بافتراض ​​هطول الأمطار وفقا للمتوسط ووصول محصول الحبوب إلى 7.5 مليون طن.

وارتفعت فاتورة استيراد القمح اللين في المغرب العام الماضي 81 بالمئة إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وأعاقت الأسعار المرتفعة في السوق الدولية وانخفاض المحصول عن المتوسط العام الماضي الجهود المبذولة لبناء مخزونات تكفي أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتياجات المحلية، وفقا لمستورد حبوب مغربي.