اليوم السابع
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اللجنة النقابية بنظافة الجيزة: عمال مصر دائما يبرهنون على ولائهم بعطائهم المطلق

السبت، 29 أبريل 2023 12:21 م
اللجنة النقابية بنظافة الجيزة: عمال مصر دائما يبرهنون على ولائهم بعطائهم المطلق اللجنة النقابية بنظافة الجيزة
كتبت آية دعبس

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تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة برئاسة مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، بتهنئة شعب مصرالعظيم بعيد العمال مايو 2023.
 
وقال أبو الفتوح: يسعدنا بهذه المناسبة تقديم أسمى معاني الشكر لعمال مصر الوطنيين الشرفاء الذين يشاركون دوما في ملاحم النضال ومعارك التنمية، التي تشهدها بلادنا ليتحقق معها طفرة  تنموية تستعيد بها مصر مكانها ومكانتها بين الامم ، وهم دائما يبرهنون علي ولائهم بعطاءهم المطلق من أجل هذا الوطن.
 
وأكد أبو الفتوح أن الدين الإسلامي يحث على العمل، فعندما أمسك رسولنا الكريم بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل رفعها وقال ( هذه يد يحبها الله ورسوله ).
 
كان قد أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن أن الخميس المقبل الموافق  4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الاثنين أول مايو 2023 ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة  كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .
 
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عيد العمال

هيئة نظافة الجيزة

مختار أبو الفتوح

الاحتفال بعيد العمال



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