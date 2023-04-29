الكشف على 317رأس ماشية ودواجن فى قافلة بيطرية بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية إصلاح شالما مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور بسيونى هلهل، عميد الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب، والدكتور وسام يسن، مدير إدارة سيدى سالم، والأطباء والمعاونين بإدارة سيدى سالم المشاركين بالقافلة، ووقع الأطباء الكشف البيطري على الماشية، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، أن القافلة تمكنت من إجراء الكشف البيطري على 80 حالة باطنة، و 12 جراحة، و25 تناسليات، و200 دواجن، مؤكداً أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد النوام، وعضوية الدكتور عصام منيسى، والدكتور خالد البنا، والدكتورة سمر دغدغ، تابعت استكمال أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم الحيوانات بنطاق إدارة فوه.



اجراء الكشف البيطري على الماشية



القافلة البيطرية لجامعة كفر الشيخ



تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية



جانب من اجراء الكشف البيطري على الماشية



جانب من أعمال القافلة البيطرية بكفر الشيخ



جانب من اعمال القافلة البيطرية