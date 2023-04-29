الصحة: مناعة القطيع تتحقق لكل مرض معدى على حدة

قالت وزارة الصحة والسكان إن مناعة القطيع هى مناعة المجتمع بشكل عام ضد مرض معدى معين تتحقق لكل مرض على حدة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم : ببلوغ نسبة الممنعين (سواء باكتساب المرض أو التطعيم) إلى نسبة مثالية يتوقف عندها أو يتباطأ انتشار الوباء وتتناقص أعداد الحالات الجديدة.
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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