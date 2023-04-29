الصحة: مناعة القطيع تتحقق لكل مرض معدى على حدة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مناعة القطيع هى مناعة المجتمع بشكل عام ضد مرض معدى معين تتحقق لكل مرض على حدة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم : ببلوغ نسبة الممنعين (سواء باكتساب المرض أو التطعيم) إلى نسبة مثالية يتوقف عندها أو يتباطأ انتشار الوباء وتتناقص أعداد الحالات الجديدة.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.