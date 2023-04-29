اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 09:38 م
أكرم القصاص
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الدفاع الجوى الروسى يُسقط مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيه النووية

السبت، 29 أبريل 2023 09:15 م
الدفاع الجوى الروسى يُسقط مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيه النووية زابوريجيا
أ ش أ

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 أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرة "مسيرة" أمريكية الصنع فى منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجيه النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.

وقال ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن وحدات الجيش الروسى المرابطة فى محور زابوروجيه رصدت طائرة مسيرة معادية ضمن المجال الجوى لمنطقة المسؤولية، مشددا على أن الجيش الروسى اتخذ التدابير اللازمة لإسقاطها.

وأوضح أن الطائرة المسيرة التى تم إسقاطها هى طائرة استطلاع من طراز "كوانتيكس ريكون" من إنتاج شركة "إيروفيرونمنت" الأمريكية، مبينا أنه عند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آليا، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.

 

 


زابوريجيا

روسيا

أوكرانيا

أمريكا

مسيرة أمريكية



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