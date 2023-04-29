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البابا تواضروس يستقبل وفد "حياة كريمة" بالممقر الباباوى

السبت، 29 أبريل 2023 11:58 م
البابا تواضروس يستقبل وفد "حياة كريمة" بالممقر الباباوى البابا تواضروس يستقبل وفد "حياة كريمة"
كتب: محمد أحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة ممدوح مصطفى إسماعيل مدير القطاع الميداني والتنفيذي لمؤسسة حياة كريمة والوفد المرافق له من مسؤولي المؤسسة.
 
وتم خلال اللقاء استعراض مبادرات حياة كريمة والخدمات المقدمة حاليًا للمجتمع المصري وبالأخص لقري حياة كريمة وكذلك سبل التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وأعرب قداسة البابا عن دعمه الكامل لنشاطات المؤسسة وقدم لهم نبذة عن خدمات الكنيسة ومساندتها للمحتاجين.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حياه كريمه

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