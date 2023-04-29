اعترافات المتهم بقتل شاب فى المطرية: "تطاول عليا أمام الناس عشان بطلب حقى"

كتب - عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل شاب فى المطرية، باعترافات تفصيلية، خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، حيث كشف أنه توجد خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه منذ فترة، وأنه طلب منه إنهاء المعاملات المالية التى بينهما، إلا أن الشاب القتيل رفض إرجاع مستحقات المتهم له مرة آخرى وظل يتهرب منه، حتى تمكن من مقابلته فى أحد المقاهى بالمنطقة، وعقب طلبه منه مستحقاته المالية، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدى.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه قرر الانتقام من المجنى عليه بسبب سبه أمام الأهالى فى المنطقة، إضافة إلى رفضه إنهاء الخلاف المالى بينهما، فأحضر سلاح أبيض "مطواة" وتوجه بها إلى المكان الذى كان به المجنى عليه، وما أن شاهده غأنهال عليه بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته وسدد له عدة طعنات نافذة، سقط على أثرها غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا بسبب خلافات بينهما.

تم انخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.