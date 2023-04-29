اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 12:24 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 29 أبريل 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها.
 
-البسلة بـ 22 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
الفراولة 15 جنيها.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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