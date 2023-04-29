أستاذ الحياة البرية يحذر من انتشار طائر "المينا" بالبيئة المصرية

بورسعيد محمد فرج

حذر الدكتور إيهاب هلال أستاذ الحياة البرية بمعهد صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية من إنتشار طائر المينا بالبيئة المصرية مع وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أعداده وانتشاره وإنقاذ ما تبقى من طيور برية محلية قبل فوات الأوان.

وقال "هلال" لـ "اليوم السابع" إن طائر "المينا" دخيل على البيئة المصرية حيث إن موطنه الأصلى الهند وجنوب شرق آسيا فضلاً أنه يتميز بالذكاء الحاد والقدرة على محاكاة الأصوات والتكيف فى مختلف البيئات والتغذية على كل شىء سواء نباتات زواحف صغيرة وثدييات وجثث الكائنات النافقة.

وأضاف أن طائر "المينا" سريع الإنتشار لما له من سلوك دفاعى عن المنطقة التى يعيش فيها، 1 كم وأحياناً يدخل اعشاش الطيور الأخرى مثل العصافير الدورية ويقوم بإلقاء البيض والفروخ الصغيرة خارج العش، مشيرًا "هلال" أن طائر "المينا" يتسبب فى العديد من المشاكل البيئية، حتى أنه تم إعتباره من أخطر الكائنات الدخيلة فى أستراليا، نيوزيلاندا، جنوب افريقيا وأمريكا الشمالية والدول الأوروبية.

وتابع أن طائر "المينا" ظهر فى مصر منذ مايقرب من حوالى 15 عامًا فضلاً أنه ظهر أولًا فى شبه جزيرة سيناء ثم بدأ فى الإنتشار فى محافظات منطقة قناة السويس ثم انتشر جنوبا وغربًا إلى محافظات البحر الأحمر و الصعيد وإلى محافظات الدلتا.

وفى ذات السياق أكد" هلال" أن طائر "المينا" له من صفات المقدرة العالية على التكيف فى مختلف البيئات، وتتمثل فى حدة الذكاء، تنوع مواد الغذاء، الدفاع عن مناطق التعشيش والإنتشار على حساب الأنواع الأخرى من الطيور، مؤكدًا أن طائر" المپنا" يعتبر من أخطر الآفات على البيئة، حيث ينتشر بشكل سريع فى البيئة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئى.

وأكد أن طائر "المينا" سوف يشكل خطرًا جسيما على مزارع الفاكهة مثل "العنب، التوت، الفراولة و غيرها من حقول الذرة و القمح و الأرز".

ومن جهة أخرى أكد أستاذ الحياة البرية بصحة الحيوان أن طائر "المينا" يدمر البيض والطيور الصغيرة داخل أعشاش الطيور المحلية الموجودة في البيئة المصرية، مما يؤثر على اعدادها مستقبلا، وبذلك يؤثر بشكل مباشر على زيادة أعداد الحشرات والآفات الزراعية.

الدكتور إيهاب هلال أستاذ الحياة البرية بصحة الحيوان ونقيب البيطريين ببورسعيد



طائر المينا يشكل خطراً على البيئة المصرية (1)