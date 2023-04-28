4 طرق طبيعية لعلاج ضعف الخصوبة منها الأفوكاتو

نهير عبد النبى

التعرض للإجهاد الدائم فى العمل أو الحياة الشخصية أدى إلى إصابة البعض بمشكلات نفسية وجسمانية تؤثر على صحتهم وعلاقاتهم الزوجية، وكشفت دراسة حديثة عن بعض طرق علاج ضعف الخصوبة والتى تتضمن الآتى، وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى"..



1- تناول فاكهة (الأفوكادو)

أشار التقرير إلى أن الإجهاد المفرط فى الحياة اليومية يؤدى إلى اتباع أسوأ العادات مثل التدخين والاكتئاب وزيادة الوزن ومرض السكر، وجميع هذه العوامل تؤدى إلى ضعف الانتصاب، وأنها تعد من المشاكل الشائعة بين الرجال خاصة من عمر 35 حتى الـ40 عاما، وعلى الرغم من أن هناك بعض الحالات غير قابلة للشفاء من المشكلة، إلا أن هناك طرقا طبيعية لعلاج ضعف الانتصاب عن طريق تناول فاكهة الأفوكادو، فإنها من الفاكهة المثيرة للشهوة الجنسية.



وتابع أن هذه الفاكهة تحتوى على عناصر غذائية صحية كاملة، منها فيتامين a,b,c,e,d والمغنسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، حيث أثبتت الأبحاث أن هذه العناصر تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية وعلاج مشكلة ضعف الانتصاب.

2- المشى لفترة طويلة فى الصباح

المشى من التمارين الرياضية التى تضيف للدم والدماغ الأكسجين النقى، كما أن المشى لفترة طويلة فى الصباح يجعلك بعيدا عن الإصابة بمرض السكر والسمنة، فهما من أكثر الأسباب شيوعا للضعف الجنسى، والمشى واحد من الطرق الطبيعية الأكثر فائدة لعلاج الانتصاب.

3- ممارسة تمارين الحوض كيجل بانتظام

فهى من الطرق الطبيعية لعلاج ضعف الانتصاب، فإنها تعمل على تدفق المزيد من الدم إلى الأعضاء وتقوية عضلات الحوض، مما يجعل العلاقة الزوجية أفضل.

4- تناول الجنسنج

لنبات الجنسنج الأحمر، معروف بالفياجرا العشبية، فتناول جذوره المجففة كمشروب، واحدة من أفضل الطرق لعلاج ضعف الخصوبة بشكل طبيعى.